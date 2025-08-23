Primo allenamento ad Appiano Gentile per Andy Diouf: il centrocampista francese, appena prelevato dal Lens, si è subito messo a disposizione di Chivu e del suo staff, e ha così potuto conoscere i nuovi compagni di squadra.
Diouf subito in campo con i compagni, l’Inter: “Emozionato? Non c’è tempo”
Il centrocampista francese, appena prelevato dal Lens, ha sostenuto il primo allenamento ad Appiano Gentile
L'Inter, sui propri canali social, ha pubblicato alcuni scatti della seduta odierna: "Emozionato? Non c'è tempo, subito in azione".
