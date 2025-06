Lautaro Martinez ha archiviato la lite tra Acuna e Dumfries dopo la partita con il River Plate. "Cose che succedono in campo e basta finito lì", ha saggiamente dichiarato il Capitano dell'Inter che nei minuti finali del match era in panchina e quindi anche piuttosto lontano dalla zona in cui il litigio è definitivamente sfociato. Di quei brutti minuti finali ha parlato anche il tecnico del River, Gallardo: "Per fortuna, la situazione si è calmata in fretta e non è successo niente di peggio. Ma non è nel nostro stile che succeda o finisca in quel modo".