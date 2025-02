"Please don’t cross your fingers bro let it rest". Con una battuta in inglese, Denzel Dumfries prende in giro Yann Sommer. Il portiere nerazzurro si è operato al pollice della mano destra ieri e questa mattina in un post ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e sul suo unico obiettivo, quello di tornare prima possibile. "Sono concentrato sulla riabilitazione e non vedo l'ora di tornare in campo". E poi ha rivolto un pensiero all'Inter impegnata questa sera a San Siro. "Incrociamo tutte le dita per la partita di questa sera", ha scritto riferendosi alla gara delle 20.45 contro il Genoa.