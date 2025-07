"Quando Hakan, nel tentativo di fuggire dall’Inter, ha cominciato a far filtrare notizie in continuazione attraverso il suo entourage, ho detto chiaramente – sia qui che sulla stampa italiana – quanto fosse fastidioso il suo modo di agire “come se dovesse scappare da un incendio”. Proprio per questo motivo ho smesso anche di dare notizie su di lui: la situazione era diventata puro PR a favore di Hakan.