Simone Inzaghi scrive un'altra pagina della storia interista: la vittoria contro il Barcellona vale infatti la seconda finale di Champions League da allenatore nerazzurro, come solo Helenio Herrera nella storia del club. Un risultato storico, accompagnato da alcuni episodi televisivi storici. Come l'epic fail di questo telecronista tifoso del Barcellona, che attacca Acerbi proprio al minuto 93, mentre l'Inter sta per cambiare la storia.

"Adesso mi piacerebbe vedere il signor Acerbi, vediamo come si comporta. In ogni caso, visto che non sa vincere, spero almeno che sappia perdere. Attenzione, l’Inter attacca. Bravo adesso Gerard Martín. Attenzione, subisce fallo da Dumfries, l'arbitro dice di no... e l’Inter ha appena segnato, attenzione! E per di più è stato l’indecente Acerbi, che—mamma mia—che provocatore... scusate, scusate. Scusate davvero, a volte è difficile trattenersi.