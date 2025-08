A sottolinearlo è stato anche Tancredi Palmeri, che sui social ha scritto senza giri di parole: «Il prezzo di Sebastiano Esposito al Parma è talmente irrisorio che se non comporta uno sconto per Leoni allora è totalmente regalato».

Una considerazione che apre più di un interrogativo. L’Inter, proprietaria del cartellino, ha deciso di lasciar partire il giovane attaccante classe 2002 dopo stagioni in prestito tra Italia ed estero, ma il valore di mercato sembrava più alto di quanto riportato dalle indiscrezioni sull’accordo.

Secondo Palmeri, l’operazione avrebbe un senso solo se collegata a uno sconto per l’acquisto di Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma nel mirino nerazzurro. In caso contrario, l’impressione è che Esposito sia stato ceduto a condizioni estremamente favorevoli per i gialloblù.