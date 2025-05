Ex Inter, Guarin a Milano: “Sempre bello tornare qui, bei ricordi”

Alla fine del 2024 l'ex calciatore aveva confessato alla rivista Semana: "Sono un alcolizzato al 100% e lo ammetto. Sono un tossicodipendente in via di guarigione. Quando ho lasciato il Millonarios (nel 2021, ndr) ho toccato il punto più basso perché in quegli anni la mia dipendenza è diventata molto seria. Non lavoravo più in allenamento, avevo perso la mia dignità, la fiducia delle persone care e la cosa più importante e preziosa che ho, ovvero i miei tre figli. Ho perso molte cose a livello sentimentale e amoroso. È arrivato un punto in cui non potevo più continuare così».