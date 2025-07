Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, ha commentato le ultime vicende relative al progetto San Siro: "Inter e Milan e i rispettivi azionisti americani rischiano di aspettare fino al 2050 per il nuovo stadio, se la politica è i pm decideranno di bloccare il progetto. In altri Paesi del mondo un nuovo stadio viene realizzato in pochissimo tempo".