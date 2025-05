È la festa della mamma e l'Inter ha dedicato un tweet a tutte quelle nerazzurre. Il club ha impiegato le parole di tre calciatori interisti (chiamati a indovinare i calciatori da piccoli con le loro mamme) sulle loro madri per celebrarle tutte. Così ci sono quelle di Carlos Augusto che dice: «La mia mamma è stata la persona più importante per me. Non vede le partite, le sente troppo. Pulisce casa mentre c'è la partita. Ma per lei la cosa più importante più che il calciatore è la persona, come sono cresciuto».

O quelle di Bisseck che si commuove nel parlarne: «Senza mamma non vivo. Per lei la cosa più importante è l'uomo che sto diventando. Lei è tutto quello che ho». E infine quelle di Bastoni, con gli occhi lucidi quando racconta: «Ho avuto momenti di down e lei c'è sempre stata per me. Quindi la ringrazio per tutto quello che per me. Ha sempre voluto che io fossi un ragazzo educato, di sani principi e mi rende orgoglioso questo. Me e i miei fratelli ci ha sempre fatto crescere tenendo conto che le persone sono più importanti delle cose. Questo è il suo regalo».