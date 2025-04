In estate la Juventus ha messo a segno un doppio acquisto di mercato: Douglas Luiz e la compagna, anche lei calciatrice, Alisha Lehmann. La coppia è arrivata a Torino e ha iniziato un'avventura calcistica, dalla quale si possono già trarre le prime somme. Per il giocatore brasiliano, arrivato per 50 milioni di euro, la stagione è stata segnata da luci e ombre. E sicuramente critiche. Alla fidanzata Alisha le cose non sono andate meglio. Anzi. Ecco cosa è successo dopo la festa scudetto della Juventus Women, durante la quale Alisha si è presa tutti i riflettori irritando i tifosi: LEGGI QUI.