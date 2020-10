Agustina Gandolfo ha commentato nelle sue Instagram Stories il nuovo Dpcm emanato dal governo italiano per contenere la pandemia e illustrato da Giuseppe Conte oggi pomeriggio. La fidanzata di Lautaro Martinez, che durante il primo lockdown si era allenata in casa e sul terrazzo rispettando in maniera severa la quarantena, ha condiviso le ultime direttive da seguire con una riflessione: “Questo film l’ho già visto…”.