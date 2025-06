Il papà è al Mondiale per Club e lui guarda le partite dell'Inter insieme alla mamma, in tv, ma è negli States con tutta la sua famiglia. Parliamo del piccolo Theo, il figlio di Lautaro Martinez, che ha già il piglio deciso di chi sa quello che vuole. Il primo tifoso dell'attaccante argentino è proprio lui e mamma Agus racconta che la maglia che papà indossa per lavoro a lui piace tantissimo. A Theo il nerazzurro piace così tanto che... LEGGI QUI