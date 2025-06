L'estremo difensore serbo, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha voluto postare su Instagram un messaggio di saluto e di ringraziamento: "Questo non è un addio, perchè i vostri colori saranno sempre parte della mia storia e della mia famiglia. Questo è un messaggio di ringraziamento. Grazie per tutti gli anni passati insieme, per tutto quello che mi avete insegnato e trasmesso.