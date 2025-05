Finale Champions, Pentagón Jr sta con l’Inter: “In bocca al lupo!” – VIDEO

Anche una stella del Wrestling come Penta El Zero Miedo, noto anche come Pentagón Jr, ha voluto schierarsi: i suoi auguri all'Inter

Marco Macca Redattore 29 maggio 2025 (modifica il 29 maggio 2025 | 16:46)

Nei giorni che precedono la finale di Champions League, tanti vip e sportivi di ogni genere prendono posizione per l'una o per l'altra squadra, in attesa della partita più importante dell'anno.

E anche una stella del Wrestling come Penta El Zero Miedo, noto anche come Pentagón Jr, ha voluto schierarsi. Con un video diffuso dai canali ufficiali della WWE, infatti, il wrestler messicano ha inviato i suoi auguri all'Inter di Simone Inzaghi. Ecco il post: