Fontanarosa saluta l’Inter: “Per me è stata casa, qui sono cresciuto. Ora una nuova sfida”

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Alessandro Fontanarosa ha salutato tutto l'ambiente Inter
Marco Macca Redattore 

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Alessandro Fontanarosa ha salutato tutto l'ambiente Inter, dato il suo ormai prossimo trasferimento all'Avellino:

"5 anni di Inter non si possono spiegare semplicemente in due righe. Qui sono cresciuto come calciatore e come uomo quindi non mi resta che ringraziare tutti i compagni e tutte le persone che hanno fatto parte del mio percorso in questi anni".

"L’Inter per me è stata casa, una seconda famiglia, porterò con me tutti gli insegnamenti ricevuti e tutte le emozioni vissute consapevole di aver dato tutto in ogni allenamento e in ogni partita. Inizia ora per me una nuova sfida, ciao Inter grazie di tutto!".

