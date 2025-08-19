Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Alessandro Fontanarosa ha salutato tutto l'ambiente Inter, dato il suo ormai prossimo trasferimento all'Avellino:
"5 anni di Inter non si possono spiegare semplicemente in due righe. Qui sono cresciuto come calciatore e come uomo quindi non mi resta che ringraziare tutti i compagni e tutte le persone che hanno fatto parte del mio percorso in questi anni".
"L’Inter per me è stata casa, una seconda famiglia, porterò con me tutti gli insegnamenti ricevuti e tutte le emozioni vissute consapevole di aver dato tutto in ogni allenamento e in ogni partita. Inizia ora per me una nuova sfida, ciao Inter grazie di tutto!".
