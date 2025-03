FOTO – Inter, Zalewski torna a lavorare in gruppo: “Back to work”

Il calciatore polacco ha pubblicato un post su Instagram con uno scatto che lo ritrae in azione in allenamento nel centro sportivo di Appiano Gentile.

Buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida di campionato contro l’Udinese. Nicola Zalewski è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione in vista del match di campionato, in programma domenica alle 18:00 a San Siro.