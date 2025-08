Frattesi torna ad Appiano, il saluto del centro di riabilitazione

Il calciatore nerazzurro si è sottoposto ad intervento di Sport Hernia Bilaterale e ha dovuto affrontare una serie di sedute riabilitative. Ora è pronto per tornare da Chivu

Davide Frattesi sta per rientrare ad Appiano Gentile. Dopo l'operazione nella zona inguinale si è sottoposto nei giorni delle sue vacanze a terapie e allenamenti specifici e lo ha fatto con sedute personalizzate e pensate dallo staff nerazzurro. Si è allenato nelle strutture e con le attrezzature del Kinemove center che ha sedi a Pontremoli e La Spezia, centri che "sono specializzati nella riabilitazione funzionale dello sportivo ed in particolare del calciatore".

Il giocatore si è sottoposto quindi alla terapie necessarie al recupero dall'intervento a cui è stato costretto e adesso è pronto per rimettersi a disposizione di Chivu e del suo staff tecnico. Mentre ancora impazzano le voci su sondaggi arrivati da più club per lui, l'allenatore nerazzurro sembra intenzionato a recuperarlo e trattenerlo. Lunedì sarà in Pinetina.