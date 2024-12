Roberto Mancini si sfoga pesantemente dopo alcune indiscrezioni sulla sua esperienza come ct dell'Arabia Saudita

"Vorrei ribadire per l'ultima volta che durante la mia carriera non ci sono mai state interferenze sulle scelte dei giocatori e sono felice della mia esperienza e del mio lavoro in Arabia Saudita". È quanto scrive su X l'ex ct dei Green Falcons Roberto Mancini.