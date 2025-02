È da ieri che la brutta sconfitta dell' Inter a Firenze è sotto tutti i riflettori mediatici. L'argomento principale da analizzare sui giornali sportivi e da commentare nel bar sport dei social: i nerazzurri non solo hanno perso, ma hanno sfoderato una prestazione incolore e piena di errori e imprecisioni. "Non c'è nulla da salvare", ha commentato amaramente Simone Inzaghi nel post partita.

Il messaggio di Gianfelice

"Capisco gli altri ma il fuoco amico anche no: consiglio prudenza a quelli che con post e commenti apocalittici mostrano fretta per fare il funerale all'Inter. State alla larga da San Siro..., non servono mugugni e brontolii!", ha postato sui social Gianfelice Facchetti chiedendo un po' più di equilibrio nei giudizi ma soprattutto invitando i tifosi a sostenere sempre la propria squadra del cuore.