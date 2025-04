Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, Antonio Conte ha voluto enfatizzare oltremisura l'Inter: "Nel prossimo turno sarà difficile a Bologna. Ma siamo lì. Dopo otto mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Sappiamo chi c'è davanti, una corazzata, con tutto il rispetto per le altre, farebbe un campionato a parte in Italia e in Europa". E a proposito delle potenzialità del Napoli ha sminuito le aspettative, come è spesso suo stile fare: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso".