Giornalisti già in ginocchio per Allegri? Pistocchi li ridicolizza così

Per certa stampa, il valore di un progetto tecnico è subordinato alla narrazione che ci si può costruire attorno

Redazione1908 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 09:18)

L’estate scorsa, sotto il sole di luglio, il Milan guidato da Paulo Fonseca fece parlare di sé con una serie di vittorie sorprendenti: 3-2 al Manchester City, 1-0 al Real Madrid, 4-3 ai rigori contro il Barcellona.

Un tris di successi che, in altri contesti, avrebbe acceso entusiasmi e titoloni. Eppure, i giornali italiani restarono freddi, quasi infastiditi. “È solo calcio d’agosto”, dicevano. Una frase che, nel gergo sportivo, vale come una sentenza di inutilità.

Ma dietro questa retorica si cela un limite: la cronaca superficiale che ignora l’analisi. Come osserva Maurizio Pistocchi: “È calcio d’agosto” si diceva, e chi ha un minimo di esperienza sa che i risultati in questo periodo non contano niente, mentre analizzando la prestazione si può cercare di capire quali sono le potenzialità della squadra"

Con Allegri, bastano due vittorie estive per i titoloni. Pistocchi smaschera il giochino: "Chi allenava il Milan l'anno scorso non dava interviste in esclusiva e/o notizie di calciomercato. Per questo i giornali erano scettici"

Il problema? L’allenatore non rilasciava interviste esclusive, non alimentava gossip di mercato, non forniva titoli facili. E allora meglio ignorarlo. Perché per certa stampa, il valore di un progetto tecnico è subordinato alla narrazione che ci si può costruire attorno.