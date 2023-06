La moglie di D’Ambrosio: “Grazie Inter, sei stata la nostra famiglia. Non potevamo finire…”

Il saluto di Enza De Cristofaro all'Inter non poteva che essere un saluto commosso e commovente. La moglie di Danilo D'Ambrosio ha postato sui social il suo personale ringraziamento alla famiglia nerazzurra per questi anni meravigliosi. I migliori anni della nostra vita, li ha definiti Enza. Lei e i figli, profondamente interisti, sono sempre stati in prima fila in ogni stagione a sostenere il club. Un viaggio lungo e bellissimo, che purtroppo termina domani.