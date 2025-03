Il sigillo messo in Inter-Monza ha un significato particolare non soltanto per la squadra. Hakan Calhanoglu ha incastonato alle spalle di Turati la gemma del 2-2 che ha aiutato a sistemare le cose dopo il primo tempo shock di ieri e ad accelerare il passo verso la rimonta completata poi dall'autogol di Kyriakopoulos nel finale. Il gran gol di ieri ha per il turno un sapore speciale anche a livello individuale, come spiegato da lui stesso sui social dopo la partita.