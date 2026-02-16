Inter, gli auguri a Ranocchia: “Leadership, professionalità e appartenenza”

Andrea Ranocchia compie oggi 38 anni. Nato ad Assisi il 16 febbraio 1988, l'ex difensore ha legato una parte importante della sua carriera ai colori nerazzurri, vestendo la maglia interista a partire dal gennaio 2011.
Il messaggio d'auguri della società nerazzurra all'ex difensore nel giorno del suo trentottesimo compleanno
Nel corso della sua esperienza a Milano ha totalizzato 226 presenze ufficiali, impreziosite da 14 reti, contribuendo ai successi del Club con la conquista di uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Leadership, professionalità e senso di appartenenza hanno contraddistinto il suo percorso in nerazzurro, dentro e fuori dal campo.
Ad Andrea Ranocchia i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!
(Fonte: Inter.it)
