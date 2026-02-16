FC Inter 1908
Inter, gli auguri a Ranocchia: “Leadership, professionalità e appartenenza”

Inter Ranocchia
Il messaggio d'auguri della società nerazzurra all'ex difensore nel giorno del suo trentottesimo compleanno
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Andrea Ranocchia compie oggi 38 anni. Nato ad Assisi il 16 febbraio 1988, l'ex difensore ha legato una parte importante della sua carriera ai colori nerazzurri, vestendo la maglia interista a partire dal gennaio 2011.

Inter Chivu Ranocchia

Nel corso della sua esperienza a Milano ha totalizzato 226 presenze ufficiali, impreziosite da 14 reti, contribuendo ai successi del Club con la conquista di uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Leadership, professionalità e senso di appartenenza hanno contraddistinto il suo percorso in nerazzurro, dentro e fuori dal campo.

Ranocchia Inter Samp

Getty Images

Ad Andrea Ranocchia i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!

(Fonte: Inter.it)

