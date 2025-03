Ieri Francesco Acerbi è stato chiamato in causa per sostituire Stefan de Vrij all'ultimo momento, poco prima del fischio d'inizio di Inter-Feyenoord. Nessun problema per il difensore, che anche ieri ha messo in campo una prestazione fatta di solidità, esperienza e personalità. Acerbi ha postato alcuni scatti del match, in uno di questi è abbracciato a Thuram e Calha. "Dei tre in foto l'unico che non ha segnato sono io", ha ironizzato Ace. E Thuram gli ha risposto prontamente: "Ma te sei il più bello, però".