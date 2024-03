Attraverso un post su Instagram, Christian Vieri ha annunciato una collaborazione tra Inter Media and Communication S.p.a. e Bombeer S.r.l.

"Siamo molto lieti di informarVi che in data 1 Marzo 2024 Inter Media and Communication S.p.a. e Bombeer S.r.l. hanno sottoscritto un contratto di collaborazione di durata pluriennale, durante il quale verrà prodotta una birra in co-branding, dove appariranno entrambi i marchi di Inter e di Bombeer, La Birra del Bomber".