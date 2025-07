"Ogni volta che ho indossato questa maglia, l’ho fatto con orgoglio. Perché qui si gioca per qualcosa più grande di se stessi. Si gioca per una storia, per un’identità, per i boys che cantano anche sotto la pioggia. Mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno, e non vi ringrazierò mai abbastanza per questo. L’anno scorso siamo andati a cercare questa promozione in Serie A insieme. È stato un momento magico, un sogno condiviso, un obiettivo comune. Non dimenticherò mai queste emozioni, queste celebrazioni, questi sguardi complici tra noi. Quello che abbiamo vissuto rimarrà impresso in me, per sempre".