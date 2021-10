L’Inter si coccola Edin Dzeko sui social, c’è il commento di Romelu Lukaku

Il numero 9 dell'Inter ha già segnato quanto in tutta la sua scorsa stagione

Per Edin Dzeko parlano i numeri. Anche ieri l'attaccante serbo si è preso la scena con la rete, che ha fissato il momentaneo vantaggio dell'Inter con la Juventus. Dzeko ha segnato in questa stagione 7 gol in 9 partite. L'anno scorso con la maglia della Roma ne aveva segnati 7 in tutta la stagione (27 presenze). Numeri che fanno sorridere l'Inter e gli interisti, ma anche un ex. Romelu Lukaku ha infatti messo like al post dell'Inter che esaltava il suo sostituto. Nostalgia?