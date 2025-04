"Le sue smorfie. Le sue fughe dall'area tecnica. Le sue urla. E gli abbracci. Continui, energici. Simone è diventato grande: semifinale di Champions, primato in campionato, semifinale di Coppa Italia, e alle spalle una società a dieta da anni. Non dimentico le coppe vinte con la Lazio, alla quale arrivò dopo la rottura tra Bielsa e Lotito. Anche la panchina dell'Inter la ottenne dopo il no di Allegri. Simo merita tutto quello che sta raggiungendo, senza contare come perse immeritatamente a Istanbul. L'Inter è solida, ha momenti di grande gioco e personalità. Ha i coglioni sotto, non di fianco".