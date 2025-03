L'Atalanta che ha stracciato la Juventus settimana scorsa aveva innescato più di un timore nei tifosi nerazzurri. Ma l'Inter di Simone Inzaghi ha dimostrato ancora una volta, pur avendo assenze importanti, di essere una squadra forte, attrezzata e soprattutto famelica. La vittoria a Bergamo è un segnale molto forte al campionato, soprattutto dopo il pareggio del Napoli a Venezia. In casa Inter è previsto un po' di relax, poi ci sarà la sosta delle Nazionali (con tanti giocatori in partenza) e infine arriverà il mese più micidiale di sempre. Partite come se non ci fosse un domani.