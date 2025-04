Ieri Walter Zenga, storico ex portiere dell'Inter, ha compiuto 65 anni. Tra i tanto auguri ricevuti dall'ex bandiera nerazzurra sono arrivati anche quelli illustri del presidente della Fifa Gianni Infantino.

Questo il posto social del dirigente: "In Italia c'è un cantante interista Max Pezzali che canta 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno'. Ma in realtà noi lo sappiamo che l'Uomo Ragno non muore mai. Buon compleanno, caro ed eterno Walter Zenga".