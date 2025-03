I due attaccanti lavorano in palestra ad Appiano Gentile per recuperare al meglio dai recenti acciacchi

Thuram e Lautaro lavorano insieme in palestra ad Appiano Gentile. Il francese è stato lasciato a casa dalla Nazionale per recuperare a pieno dal problema alla caviglia. L’argentino è rientrato per un problema muscolare, domani sosterrà gli esami strumentali.