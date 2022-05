Inter, voci di mercato infastidiscono Lautaro Martinez? Agustina dice la sua sui social

In mezzo al frastuono delle voci di mercato anche la compagna di Lautaro dice la sua

Lautaro Martinez pensa solo all'Inter. Ma le voci di mercato, che non smettono di ronzargli intorno, continuano ad infastidirlo. Lo ha dichiarato proprio lui qualche settimana fa ai microfoni di Inter TV, sottolineando quanto sia concentrato sugli obiettivi dei nerazzurri. E non è da sottovalutare nemmeno il pensiero della sua atletica compagna, Agustina Gandolfo. La coppia ha una bambina di nome Nina, che viene anche allo stadio per fare il tifo per il suo papà. Agustina, poche ore fa, ha condiviso uno scatto in piazza Duomo. Uno scatto che potrebbe essere simile a tanti altri già pubblicati, se non per la dichiarazione postata: "Milano sei sempre più bella". I tifosi hanno immediatamente colto l'assist di lady Lautaro ribattendo con un "se rimanete qui lo sarà ancora di più".