Inter, si vota il migliore di agosto: 4 calciatori in lizza, tocca ai tifosi

Quattro gol in tre partite per Marcus Thuram, che ha iniziato la stagione con la doppietta nell'esordio in Campionato contro il Genoa. Poi il rigore guadagnato contro il Lecce trasformato da Calhanoglu e una partita incredibile contro l'Atalanta: l'autogol propiziato in avvio, un palo colpito e una doppietta segnata nella ripresa.