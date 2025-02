L'Inter batte il Genoa in un San Siro che però non ribolle. Malgrado gli oltre 68.000 spettatori, non si è avuta l'impressione di una bolgia

L'Inter batte il Genoa in un San Siro che però non ribolle. Malgrado gli oltre 68.000 spettatori, non si è avuta l'impressione di una bolgia ad accompagnare Lautaro e compagni. E' l'impressione che, dal Meazza, ha avuto Alfio Musmarra, giornalista di Telelombardia.

Il commento di Musmarra è emblematico: "Sento tante critiche (legittime) per come stiamo giocando, ma io sono sorpreso del silenzio di San Siro per una squadra in corsa per il titolo. Sono sinceramente sorpreso. Mai visto un clima del genere e non lo capisco"