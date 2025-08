"Se Lookman non va all’Inter per una questione da 5 milioni mi pare che l’operazione sia stata più mediatica che altro. E comunque l’Inter non ne esce bene", l'accusa di Ravezzani.

Alessandro Giudice replica così: "Situazione a mio avviso normalissima sul mercato. I club gestiti seriamente (l’Inter lo è) hanno parametri precisi, non fanno la mattana per capriccio. Capisco che 5 milioni potranno sembrare pochi ma ci sono calcoli precisi dietro (non sempre coronati da successo perché il campo poi non è sempre prevedibile).