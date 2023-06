Inter, tutto pronto per le nozze del Tucu Correa: Lautaro e Dybala arrivati in Toscana

Dove si sposerà il Tucu

Lo località scelta da Joaquin e Chiara è Panzano, in Toscana. Lì in zona, per la precisione a Greve in Chianti, è stato avvistato anche Paulo Dybala con la fidanzata Oriana Sabatini. Il giocatore argentino è stato letteralmente sommerso dalle richieste di foto e selfie mentre si trovava in un ristorante per cenare. Anche l'amico Lautaro Martinez è arrivato in Toscana con la moglie Agustina. È tutto pronto per un'altra festa. I matrimoni in casa Inter non finiscono più...