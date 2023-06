Party di nozze deluxe per Bastoni e Camilla: il difensore porta l’Inter a festeggiare in Puglia

Festa grande in Puglia per le nozze del difensore nerazzurro: quanta Inter presente!

Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani si sono sposati il 1 giugno, proprio dopo le nozze di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sul lago di Como. La cerimonia del difensore nerazzurro è stata sobria, circondata dagli affetti più vicini. Ma per celebrare l'evento Bastoni e Camilla hanno organizzato una maxi festa della durata di un weekend in uno dei resort più belli e invidiati d’Italia, Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano. In Puglia sono arrivati quindi i compagni dell'Inter con le rispettive famiglie.