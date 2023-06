Nozze in casa Atalanta, si sposa Juan Musso: invitati Lautaro Martinez e il Tucu Correa

Giugno è il mese dei matrimoni dei calciatori. In casa Inter se ne sono celebrati diversi, uno in fila all'altro: Lautaro e Agustina, Gagliardini e Nicole, Bastoni e Camilla, Dimarco e Giulia. Celebrazioni e feste in luoghi esclusivi ed eleganti. Per un momento romantico da incorniciare. Si è sposato anche Juan Musso, portiere dell'Atalanta (recentemente accostato all'Inter). Presenti alle sue nozze anche due calciatori dell'Inter.