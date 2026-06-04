Così come l'anno scorso, l'Inter è piombata su un gioiello dell'Atalanta per provare a rinforzare la squadra: il pensiero di Capuano

Così come l'anno scorso, quando andò vicina a Lookman, l'Inter è piombata su un gioiello dell'Atalanta per provare a rinforzare la squadra che ha appena vinto lo scudetto. Stavolta il nome è quello di Marco Palestra. Giovanni Capuano commenta così la trattativa in corso per l'esterno azzurro: CONTINUA A LEGGERE