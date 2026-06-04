FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Capuano avverte l’Inter: “Vicenda Palestra identica. E non è certo garanzia che…”

social

Capuano avverte l’Inter: “Vicenda Palestra identica. E non è certo garanzia che…”

Capuano avverte l’Inter: “Vicenda Palestra identica. E non è certo garanzia che…” - immagine 1
Così come l'anno scorso, l'Inter è piombata su un gioiello dell'Atalanta per provare a rinforzare la squadra: il pensiero di Capuano
Redazione1908

Così come l'anno scorso, quando andò vicina a Lookman, l'Inter è piombata su un gioiello dell'Atalanta per provare a rinforzare la squadra che ha appena vinto lo scudetto. Stavolta il nome è quello di Marco Palestra. Giovanni Capuano commenta così la trattativa in corso per l'esterno azzurro: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Milan, tifosi contro Ibrahimovic: “Vattene”, tanti commenti sotto l’ultimo post
Ciccio Valenti commenta la voce di mercato in casa Inter: “Mi rode. Ci siamo resi conto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA