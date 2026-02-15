FC Inter 1908
Inter, Pio Esposito esulta per il gol alla Juventus: “Serata fantastica”

La gioia dell'attaccante nerazzurro dopo il sigillo contro la Juventus nel match di ieri sera
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

La vittoria contro la Juventus, anche grazie a un suo gol, rappresenta una gioia particolare per Pio Esposito. "Serata fantastica", ha scritto l'attaccante dell'Inter nel post Instagram di questa mattina. Non potrebbe essere altrimenti dal suo punto di vista: quello del momentaneo 2-1 è stato il primo sigillo in un big match di Serie A per lui. Una gioia che rischiava di svanire dopo il 2-2, ma che Piotr Zielinski ha rimesso a posto con il fendente del 3-2 finale.

