Inter, pronto il pullman per la tournée: “Champs in the USA, stiamo arrivando”

Indizio social del club nerazzurro in vista della spedizione negli Stati Uniti che inizierà a metà settimana

Il percorso di preparazione dell'Inter verso la prossima stagione passerà anche attraverso la tournée negli Stati Uniti. I nerazzurri partiranno a metà settimana per affrontare la Florida Cup. Domenica in programma il match con l'Arsenal, a seguire si sfideranno l’Everton e i colombiani del Millonarios, la finale è programmata per mercoledì 28 luglio. In casa nerazzurra è ormai tutto pronto per la partenza, compreso il pullman che accompagnerà la squadra di Inzaghi. La conferma è arrivata dallo scatto postato sui social in questi minuti