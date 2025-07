"Questa è un' altra cosa che mi stupisce molto, cioè l'andamento del mercato, il fatto che fino adesso siano stati impegnati circa 70 milioni e con i 40 ipotetici di di Lookman, che poi in realtà sono più di 40, sei già a 110 e si parla ancora anche di Leoni e quindi addirittura tu arriveresti a cifre che l'Inter del dell'era Inzaghi non ha mai minimamente neanche sfiorato.

Addirittura si faceva sempre tutto a zero. Quindi anche a me sta sorprendendo tanto questa cosa. Io continuo a pensare che poi da qualche parte devi rientrare. Non so se possano bastare le cessioni dei giocatori minori, però nel frattempo hai una decina di milioni con Stankovic, oggi Buchanan e sono un'altra decina di milioni.