Un bel ricordo di vittorie andate e bellissime che l'attaccante, tornato all'Inter dopo tutti questi anni in una stagione in cui sta per arrivare un ventesimo storico scudetto, ha condiviso tra le sue stories con le emoticon del fuoco e cuoricini nerazzurri. Certi giorni, come certi gol, non puoi dimenticarli neanche volessi.