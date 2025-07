« Provo tantissima emozione, sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera, faccio ancora fatica a rendermene conto: sono felice, non vedo l'ora di iniziare ». Così Ange-Yoan Bonny ha raccontato, nella sua prima intervista ai canali ufficiali dell'Inter , il suo approdo al club nerazzurro. Il giocatore, che ha firmato un contratto di cinque anni, arriva dal Parma dove ha giocato con Chivu le ultime tredici gare della stagione.

Sui suoi canali social ha pubblicato la foto di quando era piccolo con la maglia nerazzurra, quella del Triplete, addosso e ha scritto: "Un bambino con un sogno" ed è quindi non solo una frase di circostanza, per lui giocare nell'Inter è un sogno che si realizza. Per ogni sogno realizzato ne arriva un altro: «Ho molta fame e voglia di fare meglio dell'anno passato per progredire ancora. Voglio imparare da questi grandi giocatori che da ora in poi saranno accanto a me tutti i giorni», ha aggiunto il neo attaccante interista.