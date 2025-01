Simone Inzaghi è diventato l’allenatore che ha impiegato meno panchine per raggiungere le 200 vittorie nella storia del campionato italiano: 200 vittorie in 332 gare. Ha superato così Massimiliano Allegri che era riuscito a totalizzare 200 vittorie in 338 gare. Steven Zhang , ex presidente dell'Inter, ha postato sulle sue storie il post della Lega Calcio che parla di questo traguardo per il tecnico nerazzurro e scrive: "Il miglior allenatore di sempre". È lui che lo ha scelto insieme ai dirigenti quando era il presidente del club nerazzurro e all'indomani dall'addio di Conte, quando sembrava tutto perso e invece lì è tutto cominciato.

L'ex numero uno del club di via della Liberazione ha anche mandato una pacca sulla spalla a Davide Frattesi, titolare nella sfida col Lecce, autore del primo gol e premiato come miglior in campo dalla Lega. Steven ha postato la foto del centrocampista con il suo premio da MVP e ha scritto: "Forza". Un incoraggiamento per il giocatore che a fine partita ha detto di aver avuto un momento no anche per questioni personali. E ha aggiunto di voler restare all'Inter.