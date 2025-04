C'è anche Steven Zhang tra i tifosi dell'Inter che ieri sera hanno assistito da lontano all'impresa nerazzurra contro il Bayern Monaco. Una prova di resistenza per la squadra di Inzaghi che ha esaltato i cuori interisti e ha fatto vibrare pure quello dell'ex presidente. Con lui Inzaghi era arrivato alla guida della squadra interista e lo ha sempre sostenuto, era riuscito a portare il club già in finale di Champions nel 2023, l'aveva persa contro il City. Ancora prima della vittoria della seconda stella arrivata con lui alla presidenza, Steven del mister aveva detto: « L'ho detto molte volte, per me è un dono avere lui come allenatore. Poter lavorare con un tecnico come Inzaghi dà fiducia, calma e serenità all'ambiente. Non c'è alcun dubbio».