Inzaghi panchina d’oro, arrivano le congratulazioni della moglie

Questo pomeriggio Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter, è stato premiato - grazie al voto dei suoi colleghi allenatori - con la panchina d'oro per la stagione 2023-2024. Si tratta della stagione in cui - sulla panchina nerazzurra - ha vinto lo scudetto. Il primo della sua carriera e il ventesimo nella storia interista.

Il tecnico si è detto molto orgoglioso per il primo ricevuto e ha incassato ovviamente i complimenti, attraverso una nota, della società nerazzurra. "Il premio a Simone Inzaghi è il tributo a un tecnico capace di dare identità, spettacolo e continuità alla squadra. L’Inter ha saputo imporsi con gioco, mentalità e risultati, guadagnandosi l’ammirazione di tutto il movimento calcistico. Un traguardo che conferma il valore del lavoro svolto dal mister e dal suo staff, in un percorso di crescita che ha reso l’Inter protagonista assoluta". Con lui e la sua 'panchina d'oro' si è messo in posa anche il presidente Marotta.