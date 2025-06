Uno ad uno i suoi ragazzi lo stanno ringraziando per il percorso fatto insieme. Non si è chiuso come speravano, ma gli uomini diInzaghi sono stati felici di lavorare con lui e da quando è diventata ufficiale la notizia del suo addio stanno arrivando i post pubblici di ringraziamento per Simone Inzaghi da parte dei giocatori dell'Inter.