L'Inter è attesa nella delicata trasferta di Lecce. I nerazzurri di Simone Inzaghi, in questo campionato, devono vedersela con un Napoli che non rallenta e vince sempre. Anche ieri, contro la Juventus di Motta. Ecco come ha analizzato il match in programma oggi Marcus Thuram: "Cosa dobbiamo fare oggi? Provare a fare il massimo e a prendere la gara in mano. Il Lecce è una buonissima squadra quando gioca in casa, sarà una partita difficile".